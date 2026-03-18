Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
00:31, 18 марта 2026

Мужчина опубликовал порновидео без согласия партнерши и попал в тюрьму

Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Peter Zay / Anadolu Agency via Getty Images

Житель США попал под суд после того, как в течение нескольких месяцев публиковал откровенные ролики на платформе OnlyFans. Об этом сообщает Local12.

28-летний Шон Роберт Онстад опубликовал интимные видео с участием бывшей партнерши на OnlyFans без ее ведома. За каждый просмотр он получал три доллара (около 300 рублей). Когда об этом узнала девушка, она потребовала объяснений. Онстад прислал ей покаянное сообщение: «Я поступил ужасно, был в тяжелой жизненной ситуации и отчаянно нуждался в деньгах».

Потерпевшая обратилась в полицию. В марте 2024 года мужчину арестовали, но отпустили под залог. Уже через две недели в полицию обратились еще две женщины с аналогичными претензиями. В итоге суд приговорил Онстада к трем годам тюремного заключения, трем годам испытательного срока и обязал его зарегистрироваться как сексуального преступника, а также пройти курс психотерапии.

В ноябре 2025 года сообщалось, что в Малайзии три женщины скрутили и передали полиции извращенца, который тайно снял на камеру мобильного телефона ягодицы одной из них. Задержанным оказался 41-летний госслужащий.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран подтвердил информацию о гибели секретаря Совбеза

    Дмитриев обратился к США с одним призывом

    В Венгрии опровергли существование плакатов с Зеленским

    В США назвали способную предотвратить «глобальный пожар» иранского конфликта силу

    Названы имена погибших вместе с секретарем нацбезопасности Ирана

    Мужчина опубликовал порновидео без согласия партнерши и попал в тюрьму

    Развеян популярный миф о причинах проблем с памятью

    Президент Ирана пообещал суровую месть за гибель секретаря Совбеза

    Названо условие для открытия Ормузского пролива

    Оценены расходы США на войну с Ираном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok