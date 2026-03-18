Мужчина опубликовал порновидео без согласия партнерши и попал в тюрьму

Житель США попал под суд после того, как в течение нескольких месяцев публиковал откровенные ролики на платформе OnlyFans. Об этом сообщает Local12.

28-летний Шон Роберт Онстад опубликовал интимные видео с участием бывшей партнерши на OnlyFans без ее ведома. За каждый просмотр он получал три доллара (около 300 рублей). Когда об этом узнала девушка, она потребовала объяснений. Онстад прислал ей покаянное сообщение: «Я поступил ужасно, был в тяжелой жизненной ситуации и отчаянно нуждался в деньгах».

Потерпевшая обратилась в полицию. В марте 2024 года мужчину арестовали, но отпустили под залог. Уже через две недели в полицию обратились еще две женщины с аналогичными претензиями. В итоге суд приговорил Онстада к трем годам тюремного заключения, трем годам испытательного срока и обязал его зарегистрироваться как сексуального преступника, а также пройти курс психотерапии.

В ноябре 2025 года сообщалось, что в Малайзии три женщины скрутили и передали полиции извращенца, который тайно снял на камеру мобильного телефона ягодицы одной из них. Задержанным оказался 41-летний госслужащий.