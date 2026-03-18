На Украине высмеяли давнее обещание советника Зеленского пить кофе в Ялте

Марина Совина (ночной редактор)
Дмитрий Разумков. Фото: Volodymyr Tarasov / Globallookpress.com

Бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире YouTube-канала Politeka припомнил советнику президента Украины Владимира Зеленского Михаилу Подоляку обещание пить кофе в Ялте, данное в 2023 году.

«Наверное, козьими тропами пошел в Крым, в Ялту кофе пить. Он же обещал, что к лету там будет», — язвительно заметил политик, обратив внимание на то, что Подоляк пропал из публичного поля.

Разумков высмеял давнее заявление, напомнив, что оно было сделано в 2023 году, а сейчас 2026. Он сыронизировал, что дорога в Крым дальняя, и пожелал удачи советнику.

В прошлом году военный блогер Борис Рожин обратился к Подоляку, комментируя взятие Вооруженными силами (ВС) России населенного пункта Ялта в Донецкой народной республике (ДНР). «Подоляк, где кофе в Ялте?! Где кофе, я тебя спрашиваю?» — напомнил военблогер советнику офиса Зеленского про его обещание.

