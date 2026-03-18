Народный артист России назвал Долину уникальной певицей

Игорь Бутман: Скандал вокруг квартиры Ларисы Долиной не умалил мастерства певицы

Скандал с квартирой исполнительницы Ларисы Долиной не оказал негативного влияния на ее мастерство. Об этом заявил джазовый музыкант, народный артист России Игорь Бутман, его слова передает ТАСС.

Бутман подчеркнул, что считает Долину уникальной певицей. Он заявил, что песни артистки теперь проникнуты опытом, через который она прошла. По словам музыканта, Долина погружена в творческий процесс, у нее «все очень хорошо».

«Бывает, человек попадает в какие-то неловкие ситуации, главное — как из этого выйти. Мастерства от нее не убыло, а жизненный опыт у нее еще больше», — отметил Бутман.

Ранее Долина заявила, что стала осторожнее пользоваться телефоном после столкновения с мошенниками. Певица установила программы, блокирующие звонки и сообщения с незнакомых номеров.