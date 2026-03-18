12:48, 18 марта 2026

Найдена самая старая долгожительница в истории

В Таиланде нашли 126-летнюю долгожительницу, родившуюся в XIX веке
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: sweet_tomato / Shutterstock / Fotodom

В таиландской провинции Лампхун нашли женщину, которая, согласно удостоверению личности, родилась в 1900 году. Это делает ее самым старым человеком в истории, пишет таиландское издание Daily News.

Куйче Читсакунват живет в селе Намбоной недалеко от города Чиангмай на севере Таиланда. Она говорит только на языке народа карен, поэтому общалась с журналистом через переводчика.

Согласно удостоверению личности, долгожительница родилась 5 сентября 1900 года, то есть еще в XIX веке. «В жизни мне довелось увидеть короля Раму IX, и я была очень рада, — рассказала она. — Сейчас мне ничего не нужно — я счастлива в окружении природы».

У женщины одна дочь и трое внуков, старшему из которых 37 лет. Свое долголетие она связывает с вегетарианством и духовными практиками. «Отдых для меня — это прогулки возле дома», — говорит Куйче.

Материалы по теме:
«У нее походка охотника» Жизнь старейшего человека на Земле окутана тайной. Ее все еще пытаются раскрыть
«У нее походка охотника»Жизнь старейшего человека на Земле окутана тайной. Ее все еще пытаются раскрыть
23 января 2019
Долгожителей не существует. Ученый выяснил, что «старейшие люди мира» врут о возрасте, плохо питаются и много пьют
Долгожителей не существует.Ученый выяснил, что «старейшие люди мира» врут о возрасте, плохо питаются и много пьют
27 сентября 2024

Абсолютный рекорд продолжительности жизни — 122 года и 164 дня — принадлежит француженке Жанне Кальман. Его неоднократно ставили под сомнение: есть основания подозревать, что дочь Кальман много лет выдавала себя за мать.

Удостоверение личности Куйче Читсакунват были выдано в 2009 году. Остается неизвестным, проверялась ли при этом дата ее рождения.

Самым старым человеком из когда-либо живших на планете, чьи документы проверены и подтверждены, остается японка Канэ Танака, прожившая 119 лет и 107 дней.

Ранее сообщалось, что Этель Катерхэм признали старейшей жительницей планеты 1 мая 2025 года. Это произошло после смерти 116-летней бразильской монахини Ины Канабарро Лукас, которой прежде принадлежало это звание.

