Найдена самая старая долгожительница в истории

В Таиланде нашли 126-летнюю долгожительницу, родившуюся в XIX веке

В таиландской провинции Лампхун нашли женщину, которая, согласно удостоверению личности, родилась в 1900 году. Это делает ее самым старым человеком в истории, пишет таиландское издание Daily News.

Куйче Читсакунват живет в селе Намбоной недалеко от города Чиангмай на севере Таиланда. Она говорит только на языке народа карен, поэтому общалась с журналистом через переводчика.

Согласно удостоверению личности, долгожительница родилась 5 сентября 1900 года, то есть еще в XIX веке. «В жизни мне довелось увидеть короля Раму IX, и я была очень рада, — рассказала она. — Сейчас мне ничего не нужно — я счастлива в окружении природы».

У женщины одна дочь и трое внуков, старшему из которых 37 лет. Свое долголетие она связывает с вегетарианством и духовными практиками. «Отдых для меня — это прогулки возле дома», — говорит Куйче.

Абсолютный рекорд продолжительности жизни — 122 года и 164 дня — принадлежит француженке Жанне Кальман. Его неоднократно ставили под сомнение: есть основания подозревать, что дочь Кальман много лет выдавала себя за мать.

Удостоверение личности Куйче Читсакунват были выдано в 2009 году. Остается неизвестным, проверялась ли при этом дата ее рождения.

Самым старым человеком из когда-либо живших на планете, чьи документы проверены и подтверждены, остается японка Канэ Танака, прожившая 119 лет и 107 дней.

Ранее сообщалось, что Этель Катерхэм признали старейшей жительницей планеты 1 мая 2025 года. Это произошло после смерти 116-летней бразильской монахини Ины Канабарро Лукас, которой прежде принадлежало это звание.