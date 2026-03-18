Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
01:57, 18 марта 2026

Названа стоимость лечения рака в России

Стоимость лечения рака в России может достигать нескольких миллионов в год
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Онколог и эксперт фонда «Онкологика» Дмитрий Олькин в разговоре с РИА Новости назвал стоимость лечения онкологических заболеваний в России в 2026 году, отметив, что она может варьироваться от ряда факторов.

По словам эксперта, стоимость лечения рака в стране составляет от нуля до нескольких миллионов рублей в год.

«Определяющие факторы – стадия на момент выявления, молекулярный профиль опухоли и обоснованность терапевтических назначений», — отметил Олькин.

Врач также пояснил, что система обязательного медицинского страхования (ОМС) в текущем году обеспечивает базовый объем онкологической помощи.

Если же пациент будет обращаться в частные клиники, то там стоимость хирургического лечения варьируется от 350 до 700 тысяч рублей. При метастатическом процессе стоимость месячного курса вместе с таргетной терапией составляет от 200 до 350 тысяч рублей.

Ранее врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, врач-кардиолог Герман Гандельман перечислили главные причины развития онкологии в молодом возрасте.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok