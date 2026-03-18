Названа стоимость лечения рака в России

Стоимость лечения рака в России может достигать нескольких миллионов в год

Онколог и эксперт фонда «Онкологика» Дмитрий Олькин в разговоре с РИА Новости назвал стоимость лечения онкологических заболеваний в России в 2026 году, отметив, что она может варьироваться от ряда факторов.

По словам эксперта, стоимость лечения рака в стране составляет от нуля до нескольких миллионов рублей в год.

«Определяющие факторы – стадия на момент выявления, молекулярный профиль опухоли и обоснованность терапевтических назначений», — отметил Олькин.

Врач также пояснил, что система обязательного медицинского страхования (ОМС) в текущем году обеспечивает базовый объем онкологической помощи.

Если же пациент будет обращаться в частные клиники, то там стоимость хирургического лечения варьируется от 350 до 700 тысяч рублей. При метастатическом процессе стоимость месячного курса вместе с таргетной терапией составляет от 200 до 350 тысяч рублей.

