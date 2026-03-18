Названы приводящие к плохому качеству сна типичные ошибки

Эксперт по сну Босток: Попытки уснуть могут провоцировать бессонницу

Эксперт по сну Софи Босток назвала две типичные ошибки, которые часто приводят к плохому качеству сна. Мнение специалистки опубликовало издание HuffPost.

Босток рассказала, что для качественного сна одинаково вредно как пренебрегать им, так и зацикливаться на нем. Она пояснила, что привычка жертвовать сном ради работы, развлечений или общения может серьезно подорвать здоровье. В то же время постоянное беспокойство о качестве отдыха вредит не меньше, поскольку может провоцировать бессонницу. «Усердные попытки уснуть вызывают стресс и приводят мозг в состояние повышенной готовности, в котором спать невозможно», — считает эксперт.

Чтобы хорошо высыпаться, специалистка посоветовала соблюдать несколько простых правил: просыпаться примерно в одно и то же время, ежедневно бывать на улице в дневное время и за час до сна отдыхать без смартфона в спокойной обстановке.

