Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Названы приводящие к плохому качеству сна типичные ошибки

Эксперт по сну Босток: Попытки уснуть могут провоцировать бессонницу
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

Эксперт по сну Софи Босток назвала две типичные ошибки, которые часто приводят к плохому качеству сна. Мнение специалистки опубликовало издание HuffPost.

Босток рассказала, что для качественного сна одинаково вредно как пренебрегать им, так и зацикливаться на нем. Она пояснила, что привычка жертвовать сном ради работы, развлечений или общения может серьезно подорвать здоровье. В то же время постоянное беспокойство о качестве отдыха вредит не меньше, поскольку может провоцировать бессонницу. «Усердные попытки уснуть вызывают стресс и приводят мозг в состояние повышенной готовности, в котором спать невозможно», — считает эксперт.

Чтобы хорошо высыпаться, специалистка посоветовала соблюдать несколько простых правил: просыпаться примерно в одно и то же время, ежедневно бывать на улице в дневное время и за час до сна отдыхать без смартфона в спокойной обстановке.

Ранее терапевт Ольга Чистик рассказала, как правильно питаться в обед, чтобы избежать появления сонливости. По ее словам, уровень бодрости не будет снижаться, если в середине дня есть рыбу, птицу, мясо, бобовые или творог, а также овощи или фрукты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили о беспрецедентном предложении Ирану по урану. Что об этом известно?

    Стало известно о попадании обломков БПЛА на еще одну многоэтажку в регионе России

    Российских бадминтонистов не пустили на чемпионат Европы

    Стример провел несколько дней в собачьей клетке ради денег

    В России определили сферы с наиболее острым дефицитом кадров

    Синоптик оценила вероятность минусовых температур днем в марте

    Названо количество запущенных Киевом ракет SCALP и Storm Shadow с начала СВО

    Братья-россияне придумали аферу с мертвым дядей и выплатой от страховой

    США и Израиль захотели расширить конфликт на Ближнем Востоке

    Появились подробности о жертве массированного налета дронов ВСУ на Краснодар

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok