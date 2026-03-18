Новый фильм про СВО довел до слез депутатов

Режиссер фильма про СВО «Малыш» Симонов заявил, что депутаты плакали на показе

Режиссер фильма о специальной военной операции (СВО) «Малыш» Андрей Симонов сообщил, что депутаты не смогли сдержать слез во время показа картины в Государственной думе. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Специальный показ фильма в Госдуме прошел 17 марта.

«Кто-то выбегал, чтобы утереть слезы, кто-то просто плакал. Это было трогательно, депутаты оказались очень душевными, было непривычно видеть их такими», — сообщил постановщик.

Известно, что прототипом главного героя в исполнении звезды сериала «Вампиры средней полосы» Глеба Калюжного стал боец СВО Павел Черток с позывным «Малыш».

Ранее стало известно о начале подготовки к съемкам фильма о Герое России Сергее Ярашеве, который 68 дней держал оборону. Об этом рассказал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.