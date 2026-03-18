Обломки ракеты упали около военной базой США в Саудовской Аравии

05:10, 18 марта 2026Мир

Al Jazeera: Обломки ракеты упали рядом с военной базой США в Саудовской Аравии
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Министерство обороны Саудовской Аравии отчиталось об успешном перехвате баллистической ракеты, запущенной в направлении провинции Аль-Хардж на востоке королевства. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

По данным военных, обломки ракеты упали вблизи авиабазы принца Султана — стратегического военного объекта, который используется Военно-воздушными силами США. При этом сама база не пострадала, повреждений нет, подчеркнули в Минобороны.

Кроме того, силы противовоздушной обороны (ПВО) королевства перехватили и уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата в Восточном административном округе страны.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны, пострадавшие от ситуации на Ближнем Востоке, отправить военные корабли в Ормузский пролив.

