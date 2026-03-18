13:05, 18 марта 2026

Оплата наличными стала вновь набирать популярность в России

ВЦИОМ: Каждому второму россиянину продавцы предлагали расплачиваться наличными
Кирилл Луцюк

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В 2026 году каждому второму жителю России продавцы предлагали оплатить покупку товаров или услуг наличными, а каждый третий получал такие предложения неоднократно. Это показал опрос, проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Самый высокий спрос на бумажный рубль предъявила розничная торговля. Речь в данном случае идет как о магазинах «у дома», так и о рынках, ярмарках и прочем. На втором месте расположились услуги сантехников, фотографов, репетиторов и других. Это же касается салонов красоты, такси и автосервиса. Куда реже оплата наличными оказывается востребованной в сделках, касающихся аренды жилья.

Чаще всего с просьбами о такой форме оплаты сталкивались жители Северо-Кавказского федерального округа.

В целом же 51 процент россиян признались, что продавцы обращались к ним с предложениями о наличной форме расчетов. В то же время 46 процентов заявили, что такие инициативы обошли их стороной. Опрос также показал, что 18 процентов граждан много раз получали подобные предложения, а 15 процентов — несколько раз с начала года. При этом 66 процентов обратили внимание, что при просьбе оплатить наличными продавец не предлагал дополнительно скидку или более выгодные условия.

По итогам января 2026 года жители России сняли со счетов и банковских карт 1,6 триллиона рублей. Достигнутый результат оказался максимальным с марта 2022 года, когда речь шла о почти 2,2 триллиона рублей.

