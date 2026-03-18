Культура
20:31, 18 марта 2026

Певица Ханна рассказала о своем заработке в 16 лет в Турции

Андрей Шеньшаков

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Певица Анна Иванова, известная под псевдонимом Ханна, призналась, что заработала свою крупную сумму денег в 16 лет в Турции. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

По словам артистки, в подростковом возрасте она уже снималась для каталога обуви и рекламы шейных платков в Турции. Также Анна получала деньги с конкурсов красоты, зарабатывая по 1-2 тысячи долларов с призовых фондов.

«Для меня тогда это были просто огромные деньги. На первый такой гонорар я привезла маме шубу из Стамбула. И, соответственно, деньги старалась тратить на подарки для мамы», — заявила Иванова.

Супруга владельца лейбла Black Star Павла «Пашу» Курьянова отметила, что была в профессии задолго до встречи с продюсером. В 2015-м Ханна вышла за него замуж.

Ранее стало известно, что компания продюсера Пашу задолжала налоговой 534 тысячи рублей.

