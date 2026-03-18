Певице Mona потребовался психотерапевт после расставания с Джараховым

Певица Mona заявила об обращении к психотерапевту после расставания с Джараховым

Певица Дарья Кустовская, известная под псевдонимом Mona, объявила об уходе из социальных сетей на фоне расставания с музыкантом и блогером Эльдаром Джараховым. Об этом девушка написала в своем Telegram-канале.

Кустовская призналась, что из-за слухов и домыслов о разрыве бывшей звездной пары ей даже пришлось обратиться к психотерапевту. «Выкладывают эти посты, анализируют натальные карты и прочую хрень. Я уже не могу видеть эти додумки, у меня не хватает нервов», — пожаловалась артистка.

Также Дарья заявила, что ей нужно время, чтобы прийти в себя, так что ей пришлось пойти на это «затишье». «Я не могу сублимировать свои эмоции в творчество, я не могу помочь. Видимо, нужна профессиональная помощь», — добавила она.

Ранее молодую певицу обвинили в пиаре на скандальной «тюрьме для собак». По мнению некоторых блогеров, звезды «делают себе имя на трагедии и пиарят свои проекты на фоне этой истории».