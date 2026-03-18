План Трампа назвали самой дерзкой военной операцией США

09:01, 18 марта 2026

NYT: Планы Трампа по Ирану являются одной из самых дерзких военных операций США
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Планы американского лидера Дональда Трампа по захвату ядерного материала в Иране назвали самой дерзкой военной операцией в истории современных США. Об этом передает The New York Times (NYT).

«Трамп рассуждает о том, стоит ли отдавать приказ о самой масштабной операции в Иране: захватить или уничтожить почти готовый к использованию в ядерной бомбе материал (...). Никто точно не знает, где он находится. Если пробивать контейнеры, то выделяющийся газ будет одновременно токсичным и радиоактивным. Если они окажутся слишком близко друг к другу, возникнет риск самоподдерживающейся ядерной реакции», — отмечает издание.

Авторы материала подчеркнули, что если Трамп все же примет такое решение, то это стало бы одной из «самых дерзких и рискованных военных операций» в современной американской истории. Причем «гораздо более сложной и опасной», чем попытка ликвидировать Усаму бен Ладена в 2011 году или похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро в начале 2026 года.

Ранее Трамп заявил, что нападение США на Иран помогло предотвратить третью мировую войну. По его мнению, если бы атаки не было, то у Исламской Республики появилось бы ядерное оружие, которым она якобы ударила бы по Израилю и всему Ближнему Востоку.

При этом глава Белого дома отказался комментировать сообщения в СМИ о том, что президент России Владимир Путин якобы предложил ему вывезти уран из Ирана в Россию.

