Популярный продукт связали с улучшением памяти в среднем и пожилом возрасте

F&F: Грибы улучшают кратковременную и рабочую память в пожилом возрасте

Регулярное употребление грибов может быть связано с улучшением работы кратковременной и рабочей памяти у людей среднего и пожилого возраста. К такому выводу пришли исследователи, проанализировав данные более 3,1 тысячи японцев в рамках долгосрочного проекта NILS-LSA. Результаты опубликованы в журнале Food & Function (F&F).

Ученые наблюдали за участниками в среднем 10,5 года. В начале исследования они оценивали, сколько грибов люди съедают за день, а затем сопоставляли эти данные с результатами тестов на память. Речь шла о так называемом тесте на повторение цифр — он позволяет оценить кратковременную память и способность удерживать и перерабатывать информацию.

Анализ показал, что более высокое потребление грибов было связано с лучшими результатами в этих тестах. Особенно заметной польза оказывалась не при минимальном, а при умеренном и более высоком уровне потребления. Авторы подчеркивают, что связь была нелинейной: эффект усиливался не сразу, а по мере роста количества грибов в рационе.

Исследователи предполагают, что возможную роль могут играть содержащиеся в грибах биологически активные вещества — в том числе эрготионеин, бета-глюканы и другие соединения, которые ранее связывали с защитой нервной ткани.

Однако авторы подчеркивают: исследование носит наблюдательный характер, поэтому оно не доказывает, что именно грибы напрямую улучшают память. Тем не менее результаты указывают, что этот простой продукт может быть частью рациона, поддерживающего когнитивное здоровье с возрастом.

