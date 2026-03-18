Назван единственный возможный посредник между США и Ираном

Ткаченко: Россия может стать единственным посредником в конфликте США и Ирана

Россия может стать единственным эффективным посредником в урегулировании конфликта США и Ирана. С такой оценкой в разговоре с «Лентой.ру» выступил профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Станислав Ткаченко.

Единственная страна, которая могла бы быть посредником, это такая моя личная позиция, — это Российская Федерация. Я очень надеюсь, что если мы и будем посредником, то скорее близким к позициям Тегерана Станислав Ткаченко профессор факультета международных отношений СПбГУ

Ткаченко прокомментировал перспективы дипломатического урегулирования конфликта на Ближнем Востоке и отметил, что Россия, в отличие от стран Европейского союза, может вызывать доверие у Тегерана как посредник в переговорах с Вашингтоном.

Политолог подчеркнул, что Москва в рамках переговорного процесса должна занять позицию, учитывающую интересы исламской республики, и привел в качестве примера позицию российского руководства в ходе операции НАТО в Югославии в 1999 году. Эксперт отметил, что во время бомбардировок Сербии Кремль занял нейтральную позицию и способствовал прекращению противостояния, однако впоследствии страны Запада пошли на размещение вооруженного контингента в Косово, а также поддержали свержение бывшего президента республики Слободана Милошевича в октябре 2000 года.

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.