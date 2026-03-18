Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:00, 18 марта 2026МирЭксклюзив

Назван единственный возможный посредник между США и Ираном

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alaa Al-Marjani / Reuters

Россия может стать единственным эффективным посредником в урегулировании конфликта США и Ирана. С такой оценкой в разговоре с «Лентой.ру» выступил профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Станислав Ткаченко.

Единственная страна, которая могла бы быть посредником, это такая моя личная позиция, — это Российская Федерация. Я очень надеюсь, что если мы и будем посредником, то скорее близким к позициям Тегерана

Станислав Ткаченкопрофессор факультета международных отношений СПбГУ

Ткаченко прокомментировал перспективы дипломатического урегулирования конфликта на Ближнем Востоке и отметил, что Россия, в отличие от стран Европейского союза, может вызывать доверие у Тегерана как посредник в переговорах с Вашингтоном.

Политолог подчеркнул, что Москва в рамках переговорного процесса должна занять позицию, учитывающую интересы исламской республики, и привел в качестве примера позицию российского руководства в ходе операции НАТО в Югославии в 1999 году. Эксперт отметил, что во время бомбардировок Сербии Кремль занял нейтральную позицию и способствовал прекращению противостояния, однако впоследствии страны Запада пошли на размещение вооруженного контингента в Косово, а также поддержали свержение бывшего президента республики Слободана Милошевича в октябре 2000 года.

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok