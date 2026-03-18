08:25, 18 марта 2026Россия

Появились снятые во время массированной атаки на российский город кадры

Опубликовано видео из Краснодара после пожара из-за падения обломков БПЛА
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) упали на медицинский центр в Краснодаре. Снятое во время массированной атаки на российский город видео опубликовал Shot в Telegram.

Как видно на опубликованных кадрах, в здании начался сильный пожар.

По данным канала, обломки украинских дронов повредили кровлю медцентра и линию электропередачи. Часть из них также упали во дворе многоквартирного дома и возле частного дома.

Ранее очевидцы сообщили, что один украинский БПЛА врезался в высотку в западной части Краснодара. Также около десяти припаркованных автомобилей посекло осколками.

