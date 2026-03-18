Признаком скорого краха компании назвали отсутствие подарков для сотрудников

Эксперт сочла урезание расходов и увольнения признаками скорого краха компании

HR-эксперт назвала резкое сокращение расходов, увольнение ведущих сотрудников и хаос в распределении обязанностей признаками проблем внутри компании, сигнализирующими о возможности скорого ее краха. Карьерного консультанта и HRD Open Group Валерию Доманскую цитирует Life.ru.

Перечисляя опасные симптомы, специалист отметила, что сигналом может стать, например, отказ обсуждать повышение зарплаты или даже резкое сокращение расходов на канцтовары и отсутствие корпоративных подарков. «Если вы видите, что компания старается экономить буквально на всем, то, скорее всего, речь идет не о стратегии оптимизации расходов, а о попытке любой ценой удержать бизнес на плаву», — подчеркнула она.

Также Доманская призвала обратить внимание на отказ компаний удерживать работников, которые «составляют основу любой организации», а также ситуации, когда вследствие ухода таких специалистов и стремления начальства экономить сотрудникам регулярно добавляют новые обязанности. «Это может говорить о неблагополучной ситуации внутри компании», — резюмировала эксперт, подчеркнув, что наличие хотя бы двух из приведенных признаков уже является поводом рассмотреть возможность возвращения на рынок труда.

