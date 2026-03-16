15:31, 16 марта 2026Экономика

Россиянам рассказали о зарабатывающих больше айтишников парикмахерах

Экономист Алексеев: Парикмахеры-колористы могут получать свыше 300 тысяч в месяц
Дмитрий Воронин

Фото: Taras Grebinets / Shutterstock / Fotodom

Некоторые парикмахеры-колористы на сегодняшний день стали зарабатывать в России больше айтишников. Об этом со ссылкой на экономиста Дмитрия Алексеева пишет Life.ru.

По словам эксперта, с учетом того, что в крупных городах страны средний чек за окрашивание варьируется от 12 до 30 тысяч рублей в зависимости от уровня мастера и материалов, а в малых городах — в пределах 5-10 тысяч, в среднем доход колориста составляет 120-180 тысяч рублей. В то же время в премиум-сегменте фриланс-мастера с устойчивым потоком клиентов могут зарабатывать больше 300 тысяч в месяц, подчеркнул экономист.

В материале говорится, что рост доходов таких специалистов объясняется не только модой на сложные окрашивания, но и общим ростом доли услуг, ориентированных на индивидуализацию внешнего вида граждан. Как рассказал Алексеев, объем сектора парикмахерских и косметических услуг в РФ вырос в прошлом году на восемь процентов, что выше темпов большинства бытовых отраслей.

Ранее стало известно, что во второй половине 2025 года медианная зарплата в российской IT-отрасли почти не изменилась в сравнении с тем же периодом 2024-го. Как отметил директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец, доходы таких работников перестали расти из-за их «перепроизводства».

