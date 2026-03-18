Путин щелчком по шее с фразой «пора бы прекратить» ответил на признание главы Крыма

Президент России Владимир Путин пошутил в ответ на слова главы Крыма Сергея Аксенова о том, что крымчане подняли «не одну рюмку» за главу государства. На это обратил внимание журналист кремлевского пула Александр Юнашев в Telegram.

К посту приложены кадры совещания президента с правительством, к которому по видеосвязи подключался и глава Крыма. «Поднимали рюмки не один раз за вас все эти дни», — признался Аксенов.

Выслушав его, Путин щелкнул себя по горлу. «Пора бы прекратить. Достаточно», — сказал президент улыбаясь. Однако Аксенов заверил, что в «нерабочее время все делалось».

Ранее глава государства заявил, что участники специальной военной операции (СВО) сражаются за выбор Крыма, Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), Херсонской и Запорожской областей быть с Россией. Присоединение Крымского полуострова он назвал одной из важнейших вех в истории страны.

18 марта отмечается День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. В этот день в 2014 году был подписан документ о вхождении полуострова в состав Российской Федерации, за что в ходе референдума проголосовало большинство его жителей.