Путин заявил о сражающихся за выбор крымчан участниках СВО

Путин заявил, что участники СВО сражаются за выбор Крыма быть с Россией

Участники специальной военной операции (СВО) сражаются за выбор Крыма, Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), Херсонской и Запорожской областей быть с Россией. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства, пишет РИА Новости.

По его словам, бойцы на фронте сражаются «за этот решительный и исторический, без всякого преувеличения, выбор быть со своей родиной».

Глава государства также подчеркнул, что выбор крымчан быть с Россией незыблем и стал одной из важнейших вех в истории страны, а также «символом единства, воли и сплоченности всего нашего многонационального народа».

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что возвращение региона в Россию изменило всю страну. По его словам, «и население, и власти, и в целом все поверили в силы, в возможности, в то, что действительно справедливые вещи возможны».

18 марта отмечается День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. В этот день в 2014 году был подписан документ о вхождении полуострова в состав Российской Федерации, за что в ходе референдума проголосовало большинство его жителей.