«Радиостанция Судного дня» передала странную шифровку

Радиостанция УВБ-76 передала слово волошип

Радиостанция УВБ-76 передала странное слово. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий ее передачи.

Так называемая радиостанция Судного дня передала первую шифровку в 15:15 по московскому времени. Сообщение состояло из позывного, нескольких чисел и слова «волошип». В других передачах станции оно не встречалось.

НЖТИ 42144 ВОЛОШИП 5101 8306

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На ее волнах передаются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.