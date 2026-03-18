Раскрыто состояние пенсионера после расчленения хозяйки квартиры в Петербурге

Пенсионер Шапкин, расчленивший женщину в Петербурге, отправлен на лечение

Санкт-Петербургский городской суд отправил на принудительное лечение 77-летнего пенсионера Николая Шапкина, расчленившего хозяйку арендованной им квартиры. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Подсудимый освобожден от уголовной ответственности в виду совершения преступления в состоянии невменяемости. Ему окажут психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа.

29 марта 2025 года участковый полицейский остановил мужчину на лестничной площадке дома по Загородному проспекту. При нем была продуктовая тележка, наполненная черными полиэтиленовыми пакетами, в которой оказались фрагменты человеческого тела. В квартире также были найдены останки женщины.

Она оказалась 63-летней уроженкой города Кемь в Карелии, у которой задержанный пенсионер снимал квартиру. Как установило следствие, она пришла к ему за арендной платой, между ними произошел конфликт. Шапкин нанес женщине летальные травмы, расчленил и хотел вывезти по частям на мусорную площадку.