Раскрыто состояние пенсионера после расчленения хозяйки квартиры в Петербурге

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:23, 18 марта 2026

Пенсионер Шапкин, расчленивший женщину в Петербурге, отправлен на лечение
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Санкт-Петербургский городской суд отправил на принудительное лечение 77-летнего пенсионера Николая Шапкина, расчленившего хозяйку арендованной им квартиры. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Подсудимый освобожден от уголовной ответственности в виду совершения преступления в состоянии невменяемости. Ему окажут психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа.

29 марта 2025 года участковый полицейский остановил мужчину на лестничной площадке дома по Загородному проспекту. При нем была продуктовая тележка, наполненная черными полиэтиленовыми пакетами, в которой оказались фрагменты человеческого тела. В квартире также были найдены останки женщины.

Она оказалась 63-летней уроженкой города Кемь в Карелии, у которой задержанный пенсионер снимал квартиру. Как установило следствие, она пришла к ему за арендной платой, между ними произошел конфликт. Шапкин нанес женщине летальные травмы, расчленил и хотел вывезти по частям на мусорную площадку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok