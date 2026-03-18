Раскрыты детали «охоты» на верховных руководителей Ирана

Политолог Шаповалов: Лариджани выследила разведка США

«Охота» на верховных руководителей Ирана не была бы возможна без разведывательных возможностей США и наличия агентурной сети Израиля в Тегеране. Об этом aif.ru рассказал политолог, заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимир Шаповалов.

«Действительно, есть результативные удары, жертвами которых становятся руководители Ирана и иранских вооруженных сил, сил безопасности. В чем причины? Думаю, это совокупный фактор. С одной стороны, это возможности США, в том числе спутниковой разведки, которые, безусловно, являются самыми серьезными на данный момент времени. Без американского участия подобные убийства были бы невозможными», — высказался эксперт.

Он также отметил, что первая крупная и резонансная расправа была совершена американцами по приказу главы Белого дома Дональда Трампа в 2020 году. Речь идет о руководителе подразделения Корпуса стражей исламской революции генерале Касеме Сулеймани.

Ранее старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин заявил, что секретарь Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана Али Лариджани был прагматиком, о его смерти Вашингтон еще пожалеет. Секретарь ВСНБ считался консерватором, но прагматиком, так что Лариджани, хорошо понимающий Запад, пошел бы на какие-то уступки, допустил эксперт.

Кремль между тем подчеркивал, что Россия решительно осуждает действия, направленные на причинение вреда здоровью представителям иранского руководства.

