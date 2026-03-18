Раскрыты последствия массированной атаки на регион России

Оперштаб: В результате атаки ВСУ на Краснодар пострадали ряд домов и 17 машин

В результате массированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснодар пострадали несколько домов и 17 машин. Последствия налета украинских дронов раскрыли в оперативном штабе региона России.

Больше всего разрушений зафиксировали в Прикубанском округе. Там около 10 автомобилей посекло осколками, а также в результате падения фрагментов беспилотников повреждена кровля многоквартирного дома, разрушен балкон и повреждена одна из квартир.

Кроме того, в Центральном округе обломки дронов повредили стену и остекление окон частного дома, а также семь автомобилей на парковке одного из отелей.

Ранее сообщалось, что в ночь на среду, 18 марта, над Краснодарским краем сбили 42 беспилотника. Предварительно, одного жителя спасти не удалось.