19:05, 18 марта 2026

Разведка США оценила угрозу от России в космосе

Иван Потапов
Фото: Роскосмос / РИА Новости

Разведка США сочла Россию сильной космической державой. С американской оценкой «российской угрозы» ознакомился ТАСС.

«Россия остается сильной космической державой», — говорится в ежегодном докладе разведывательных органов о ситуации в сфере международной безопасности, подготовленном к слушаниям в специальном комитете по разведке Сената Конгресса США.

В том же документе говорится, что Китай обошел Россию в области космонавтики и стал главным конкурентом США.

Материалы по теме:
«Началась вторая космическая эра» Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
«Началась вторая космическая эра»Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
18 января 2025
«Почти без гравитации» США создали еще одну мощнейшую в мире ракету. Куда она полетит и что будет дальше?
«Почти без гравитации»США создали еще одну мощнейшую в мире ракету. Куда она полетит и что будет дальше?
26 декабря 2025

В феврале издание Defense News сообщило, что Пентагон запланировал использовать коммерческие спутники для проведения инспекций в космосе.

В сентябре портал ArsTechnica привел заявление бригадного генерала, заместителя начальника космических операций по разведке Космических сил Соединенных Штатов Брайана Сидари, согласно которому достигнутый Китаем прогресс в космонавтике вызывает тревогу США.

