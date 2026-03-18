19:32, 18 марта 2026

Россиянам назвали идеальный рацион для мозга в зависимости от возраста

Директор Института долголетия Москалев: Питание должно меняться в течение жизни
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина

Фото: Prathankarnpap / Shutterstock / Fotodom

Для хорошей работы мозга рацион питания должен меняться на разных этапах жизни, считает директор Института биологии старения и медицины здорового долголетия с клиникой превентивной медицины Алексей Москалев. О том, как подобрать идеальную диету в зависимости от возраста, он рассказал «Газете.Ru».

Основой правильного рациона в любом возрасте Москалев назвал овощи, фрукты, ягоды, цельные злаки, бобовые, орехи и рыбу. При этом важно ограничивать количество соли, насыщенных жиров и добавленного сахара. «В молодости надо не допустить дефицитов витаминов и минералов (...), в среднем возрасте — не заработать инсулинорезистентность, после 60 лет — поддерживать работу сосудов и метаболизм мозга, а после 80 лет — избегать обезвоживания и недоедания», — объяснил он правила питания для каждого возраста.

Врач добавил, что для мозга могут быть также полезны разгрузочные дни. По словам доктора, они могут положительно влиять на когнитивные функции, особенно у людей с нарушениями углеводного обмена. В то же время Москалев подчеркнул, что такие методы требуют осторожности и индивидуального подхода, поскольку доказательная база пока ограничена.

Ранее невролог Кирилл Алмазов назвал россиянам продукты, которые полезны для укрепления памяти. По его словам, таким свойством обладают богатые железом продукты — мясо, печень, орехи, бобовые и гречка.

