Российский нападающий оформил хет-трик и стал вторым бомбардиром в НХЛ

Российский нападающий Кучеров забил три гола и стал вторым бомбардиром в НХЛ

Российский нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров оформил хет-трик в игре с «Сиэтл Кракен» и стал первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает сайт лиги.

«Молнии» выиграли у «Кракен» на выезде со счетом 6:2. Кучеров набрал в этом матче пять очков, забросив три шайбы и сделав две голевые передачи.

Таким образом, Кучеров набрал в текущем сезоне 111 (37+74) очков и вышел на второе место в гонке бомбардиров, потеснив оттуда форварда «Колорадо Эвеланш» Нэйтана Маккиннона. От ее лидера, капитана «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида, он отстает на четыре балла. Ранее букмекеры предлагали сделать ставку на то, что россиянин станет самым результативным игроком регулярного чемпионата, с коэффициентом 3,50.

Этот хет-трик стал седьмым в североамериканской карьере 32-летнего Кучерова. Кроме того, он в третьем сезоне подряд забрасывает минимум по 35 шайб.

