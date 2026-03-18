Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
09:29, 18 марта 2026

Российский нападающий Кучеров забил три гола и стал вторым бомбардиром в НХЛ
Владислав Уткин

Фото: Dan Hamilton-Imagn Images / Reuters

Российский нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров оформил хет-трик в игре с «Сиэтл Кракен» и стал первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает сайт лиги.

«Молнии» выиграли у «Кракен» на выезде со счетом 6:2. Кучеров набрал в этом матче пять очков, забросив три шайбы и сделав две голевые передачи.

Таким образом, Кучеров набрал в текущем сезоне 111 (37+74) очков и вышел на второе место в гонке бомбардиров, потеснив оттуда форварда «Колорадо Эвеланш» Нэйтана Маккиннона. От ее лидера, капитана «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида, он отстает на четыре балла. Ранее букмекеры предлагали сделать ставку на то, что россиянин станет самым результативным игроком регулярного чемпионата, с коэффициентом 3,50.

Этот хет-трик стал седьмым в североамериканской карьере 32-летнего Кучерова. Кроме того, он в третьем сезоне подряд забрасывает минимум по 35 шайб.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о беспрецедентном предложении США Ирану

    В США представили четыре сценария будущего Ирана после завершения конфликта

    Российская школьница забрала телефоны и документы родителей и исчезла

    Российский нападающий оформил хет-трик и стал вторым бомбардиром в НХЛ

    Собчак возмутилась ответом гостя интервью, закричала и обматерила его

    Мужчине по ошибке прооперировали здоровое яичко вместо больного

    Расследование дела IT-миллиардера возобновили в России

    Определены самые необычные вакансии в Москве

    Полсотни коровьих туш выбросили в поле в российском регионе

    Раскрыты последствия массированной атаки на регион России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok