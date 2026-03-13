Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
14:15, 13 марта 2026Спорт

Оценены шансы Кучерова стать лучшим бомбардиром НХЛ по итогам сезона

Шансы Кучерова стать лучшим бомбардиром НХЛ оценили коэффициентом 3,50
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: James Guillory-Imagn Images / Reuters

Букмекеры оценили шансы российского форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова стать лучшим бомбардиром Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по итогам нынешнего сезона. Об этом сообщает Betonmobile.

На это событие можно поставить с коэффициентом 3,50. Россиянин занимает второе место в списке претендентов на это звание, лидирует канадский форвард «Эдмонтон Ойлерс» Конор Макдэвид, успех которого оценивается коэффициентом 1,65. Тройку претендентов замыкает еще один канадец — Натан Маккиннон из «Колорадо Эвеланш» (5,00).

Кучеров в нынешнем сезоне набрал 106 очков за результативность, у Макдэвида — 110, у Маккиннонна — 108.

Ранее Кучеров добрался до отметки в 1100 очков за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Россиянин оформил два ассиста в игре с «Детройтом» (4:1).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мерц высказался о смягчении санкций США против российской нефти

    Повышенная потливость оказалась признаком нескольких серьезных заболеваний

    Россиянин с деменцией пришел обнаженным в госпиталь Таиланда и заговорил сам с собой

    Каллас назвали разочарованным вассалом

    Стоимость одного редкого газа удвоилась из-за перекрытия Ормузского пролива

    Лукашенко жестко высказался об атаке на Иран

    Шаляпин заступился за Славу после скандального концерта

    Россиянам раскрыли способы сэкономить на шиномонтаже

    Оценены шансы Кучерова стать лучшим бомбардиром НХЛ по итогам сезона

    В Европарламенте выступили с резким заявлением о Зеленском

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok