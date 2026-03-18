Российский посол назвал место следующего раунда переговоров по Украине

Посол России в Берне Гармонин: Переговоры по Украине могут пройти в Женеве

Женева может стать местом проведения следующего раунда переговоров по урегулированию конфликта на Украине, однако она не является предпочтительной площадкой для РФ. Такое заявление сделал посол России в Берне Сергей Гармонин в разговоре с ТАСС.

«Исходим из того, что Швейцария может, в принципе, выступать одной из потенциальных площадок для проведения переговоров наравне с другими странами, если для этого есть логистические предпосылки», — добавил дипломат.

По словам Гармонина, очень важно, чтобы Берн смог обеспечить необходимые условия для доступа российской делегации к переговорам «без надуманных ограничений».

Ранее глава турецкого МИД Хакан Фидан заявил, что страна готова принять новый раунд переговоров по Украине.