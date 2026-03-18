Рубио жестко высказался об американских СМИ после одной публикации

Рубио назвал фейком то, что США хотят отстранить президента Диас-Канеля

Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио в соцсети X назвал фейком материал газеты New York Times. Ранее журналисты написали, что США якобы хотят отстранить от власти лидера Кубы Мигеля Диас-Канеля без смены политической системы.

«Причина, по которой так много американских СМИ продолжают публиковать подобные фейковые истории, состоит в том, что они продолжают полагаться на шарлатанов и лжецов, выдающих себя за осведомленные источники», — заявил политик.

При этом ранее президент США Дональд Трамп заявил о подготовке новых шагов в отношении Кубы на фоне, по его словам, ухудшения ситуации в стране. До этого политик сообщил, что после завершения атаки на Иран Вашингтон «займется Кубой».

В свою очередь, в МИД заявили, что Россия призывает американскую сторону воздержаться от планов военно-морской блокады Кубы.