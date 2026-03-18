10:15, 18 марта 2026Силовые структуры

Самоподрыв на Пасху поручили совершить российскому подростку

Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Задержанный в Уфе подросток должен был совершить самоподрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ.

По данным силовиков, теракт планировался на Пасху в церкви. Юноше поручили совершить подрыв в месте с большим количеством людей.

О задержании юноши стало известно ранее 18 марта. Сообщалось, что он также вербовал старшеклассников в террористическую деятельность.

После предъявления обвинения несовершеннолетний рассказал, что в 2024 году ему написал житель Киева и стал вербовать его в группировку «Исламское государство» (запрещенная в РФ террористическая организация). После этого ему дали первое задание.

