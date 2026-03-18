20:03, 18 марта 2026

Ситуацию на топливном рынке в России назвали контролируемой

Минэнерго: Ситуация на внутреннем рынке моторного топлива в России под контролем
Вячеслав Агапов

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Ситуация на внутреннем рынке моторного топлива в России контролируема. Такой ее назвали в Минэнерго, сообщает ТАСС.

В ведомстве отмечают, что колебания на рынке связаны с внешними факторами и временны.

«На фоне сохраняющейся высокой конъюнктуры внешних рынков углеводородов наблюдается временная волатильность ценовой динамики. При этом ситуация на внутреннем рынке остается контролируемой», — заявили в Минэнерго.

Благодаря мерам правительства, в том числе временному запрету на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива для компаний, не являющихся производителями, ситуация на рынке будет стабилизирована. Однако в Минэнерго для поддержания стабильности и надежного обеспечения потребителей топливом готовы и на дополнительные меры.

В ходе торгов в среду, 18 марта, стоимость основных видов автомобильных бензинов перешла к снижению после затяжного роста. По данным Петербургской биржи, котировки АИ-92 снизились на 1,91 процента к уровню закрытия предыдущей сессии и достигли отметки 65 809 рублей за тонну. Стоимость премиального сорта АИ-95 к тому моменту упала до 69 510 рублей. Снижение также составило 1,91 процента.

