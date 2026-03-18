Сийярто поругался с главой МИД Украины из-за Орбана

Сийярто призвал Сибигу остановить вмешательство в выборы в Венгрии

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто ответил на критику украинского коллеги Андрея Сибиги в адрес премьер-министра республики Виктора Орбана. Об этом Сийярто написал в социальной сети X.

До этого Сибига обвинил Орбана, что он якобы использовал «российское вмешательство» в ходе выборов в Венгрии.

«Хватит уже! Мы знаем, что вам выгодно, чтобы на выборах в Венгрии победила оппозиция. Они позволили бы вам втянуть Венгрию в вашу войну, они позволили бы отправлять вам деньги венгров, и они позволили бы Украине вступить в ЕС. Но этого никогда не произойдет!» — призвал Сийярто.

Глава МИД Венгрии также призвал остановить использование закарпатских венгров для «грязных политических целей» Киева.

Ранее Венгрия остановила поставки дизеля Украине и заблокировала кредит Евросоюза на 90 миллиардов евро в ответ на прекращение транзита российской нефти. По Сийярто, Киев пытается спровоцировать энергокризис в стране перед выборами.

