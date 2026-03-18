Депутат Чепа: Выдача ЕС кредита Киеву приведет к большим потерям на Украине

Выдача Европейским союзом (ЕС) кредита приведет к большим потерям на Украине, убежден первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Ранее стало известно, что ЕС согласовал кредит для Киева в размере 90 миллиардов евро в обход вето Венгрии.

«Украина до сих пор не получила обещанный полгода назад кредит в 90 миллиардов евро, и существует большая вероятность того, что не получит, несмотря на столь долгие попытки как-то его провести за счет украденных российских денег либо за счет кредита, теперь — преодоления вето», — отметил депутат.

Политик добавил, что сейчас во всем мире энергетический кризис, который очень сильно повлияет на экономическое положение Европы.

«Понятно, что это решение по выдаче кредита направлено на то, чтобы заставить Украину продолжать воевать до последнего украинца. Понятно, что без денег, без оружия Украина не может продержаться какое-то длительное время. Понятен исход. Эти действия приводят только к большим потерям на Украине», — высказался Чепа.

До этого глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что если правящая партия «Фидес» победит на парламентских выборах 12 апреля, то Венгрия начнет борьбу с Европейским союзом.

