14:01, 18 марта 2026РоссияЭксклюзив

В России прокомментировали согласование ЕС кредита Украине в обход вето Венгрии

Депутат Чепа: Выдача ЕС кредита Киеву приведет к большим потерям на Украине
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Yves Herman / Reuters

Выдача Европейским союзом (ЕС) кредита приведет к большим потерям на Украине, убежден первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Ранее стало известно, что ЕС согласовал кредит для Киева в размере 90 миллиардов евро в обход вето Венгрии.

«Украина до сих пор не получила обещанный полгода назад кредит в 90 миллиардов евро, и существует большая вероятность того, что не получит, несмотря на столь долгие попытки как-то его провести за счет украденных российских денег либо за счет кредита, теперь — преодоления вето», — отметил депутат.

Политик добавил, что сейчас во всем мире энергетический кризис, который очень сильно повлияет на экономическое положение Европы.

«Понятно, что это решение по выдаче кредита направлено на то, чтобы заставить Украину продолжать воевать до последнего украинца. Понятно, что без денег, без оружия Украина не может продержаться какое-то длительное время. Понятен исход. Эти действия приводят только к большим потерям на Украине», — высказался Чепа.

До этого глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что если правящая партия «Фидес» победит на парламентских выборах 12 апреля, то Венгрия начнет борьбу с Европейским союзом.

    Последние новости

    «Кровавое безумие». Иран провел одну из самых мощных атак на Израиль. Раскрыты ее подробности и последствия

    Турист высказался о появлении подозрительной машины в месте исчезновения Усольцевых

    В Госдуме в первом чтении одобрили проект о выдворении детей мигрантов после 18-летия

    Иран ответил на расправу над серым кардиналом

    В Россию стало приезжать больше иностранных туристов

    В России прокомментировали согласование ЕС кредита Украине в обход вето Венгрии

    Экономику России назвали устойчивой

    Европа нашла способ сдержать давление Трампа

    В России оценили новые условия для вступления Украины в ЕС

    Главный тренер ПСЖ назвал Сафонова вратарем высшего уровня

    Все новости
