10:15, 18 марта 2026

США дали советы по смене режима в Иране

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

США могут поспособствовать смене режима в Иране, если предпримут для этого нужные шаги. С таким утверждением выступил американский политолог Кеннет Поллак в своей статье для Foreign Affairs (FP).

«США могут предпринять шаги, которые повысят вероятность того, что на этот раз восстание перерастет в революцию. Они могут оказать прямую поддержку с воздуха иранцам, вышедшим на улицы, нанося удары по силам режима, пытающихся их остановить (...) Смена режима всегда будет рискованным предприятием. Но если Вашингтон правильно разыграет свои карты, он увеличит шансы на победу», — отметил эксперт.

При этом Поллак подчеркнул, что потенциальный успех американской военной кампании необязательно приведет к смене режима. По его мнению, даже если иранский народ воспользуется этой возможностью и поднимет восстание, то нет никакой гарантии, что он свергнет правительство. А если Вашингтон потерпит неудачу, то на смену нынешнему режиму придет «его более озлобленная версия», которая «будет жаждать мести».

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что верховный лидер Исламской Республики Моджтаба Хаменеи полностью здоров и держит ситуацию под контролем.

9 марта президент России Владимир Путин поздравил Моджтабу Хаменеи с избранием на пост верховного лидера страны. Он подчеркнул, что деятельность нового главы Ирана потребует большого мужества и самоотверженности на фоне агрессии против Тегерана.

