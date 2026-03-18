США нанесли удары по объектам около Ормузского пролива

США нанесли удары по иранским ракетным объектам около Ормузского пролива

Американские военные нанесли удары по иранским ракетным объектам около Ормузского пролива. Об этом сообщает Центральное командование США (CENTCOM) в соцсети Х.

Подчеркивается, что Штаты успешно применили несколько 5000-фунтовых глубокопроникающих боеприпасов.

В публикации уточняется, что противокорабельные крылатые ракеты Ирана представляли опасность для международного судоходства в проливе.

Ранее стало известно о том, что Иран атаковал ракетами Дубай, в городе работает система противовоздушной обороны. По предварительным данным, цель ударов — аэропорт.

До этого Reuters сообщило, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи не хочет прекращать войну с США и Израилем. По словам источников, позиция нового главы государства по отношению к двум странам «очень жесткая и серьезная» и он намерен мстить.