США нанесли удары по объектам около Ормузского пролива

Американские военные нанесли удары по иранским ракетным объектам около Ормузского пролива. Об этом сообщает Центральное командование США (CENTCOM) в соцсети Х.
Подчеркивается, что Штаты успешно применили несколько 5000-фунтовых глубокопроникающих боеприпасов.
В публикации уточняется, что противокорабельные крылатые ракеты Ирана представляли опасность для международного судоходства в проливе.
Ранее стало известно о том, что Иран атаковал ракетами Дубай, в городе работает система противовоздушной обороны. По предварительным данным, цель ударов — аэропорт.
До этого Reuters сообщило, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи не хочет прекращать войну с США и Израилем. По словам источников, позиция нового главы государства по отношению к двум странам «очень жесткая и серьезная» и он намерен мстить.