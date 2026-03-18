03:50, 18 марта 2026Мир

США нанесли удары по объектам около Ормузского пролива

США нанесли удары по иранским ракетным объектам около Ормузского пролива
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Nicolas Economou / Reuters

Американские военные нанесли удары по иранским ракетным объектам около Ормузского пролива. Об этом сообщает Центральное командование США (CENTCOM) в соцсети Х.

Подчеркивается, что Штаты успешно применили несколько 5000-фунтовых глубокопроникающих боеприпасов.

В публикации уточняется, что противокорабельные крылатые ракеты Ирана представляли опасность для международного судоходства в проливе.

Ранее стало известно о том, что Иран атаковал ракетами Дубай, в городе работает система противовоздушной обороны. По предварительным данным, цель ударов — аэропорт.

До этого Reuters сообщило, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи не хочет прекращать войну с США и Израилем. По словам источников, позиция нового главы государства по отношению к двум странам «очень жесткая и серьезная» и он намерен мстить.

