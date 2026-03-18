Стало известно о ликвидации высокопоставленного израильского чиновника

В КСИР сообщили о ликвидации высокопоставленного израильского чиновника

Представители разведки Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) в соцсети X объявили о ликвидации высокопоставленного израильского чиновника.

В публикации подчеркивается, что операцию провели иранские силы специального назначения глубоко на территории противника.

Отмечается, что целью был один из членов военно-политического руководства Израиля.

Ранее командующий Воздушно-космическими силами (ВКС) Корпуса стражей исламской революции, генерал Маджид Мусави рассказал, что Иран провел самый мощный с начала конфликта обстрел территории Израиля с помощью 30 сверхтяжелых баллистических ракет. По его словам, операция нарушила и уничтожила важные системы воздушного наблюдения еврейского государства.