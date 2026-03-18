Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:52, 18 марта 2026Мир

Стало известно о ликвидации высокопоставленного израильского чиновника

В КСИР сообщили о ликвидации высокопоставленного израильского чиновника
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Mussa Qawasma / Reuters

Представители разведки Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) в соцсети X объявили о ликвидации высокопоставленного израильского чиновника.

В публикации подчеркивается, что операцию провели иранские силы специального назначения глубоко на территории противника.

Отмечается, что целью был один из членов военно-политического руководства Израиля.

Ранее командующий Воздушно-космическими силами (ВКС) Корпуса стражей исламской революции, генерал Маджид Мусави рассказал, что Иран провел самый мощный с начала конфликта обстрел территории Израиля с помощью 30 сверхтяжелых баллистических ракет. По его словам, операция нарушила и уничтожила важные системы воздушного наблюдения еврейского государства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok