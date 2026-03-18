Экономика
15:53, 18 марта 2026Экономика

Ставку по семейной ипотеке выше двух процентов назвали антидемографической

Полина Кислицына (Редактор)
СюжетСтавки по ипотеке

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Ставка по ипотеке для семей с детьми не должна превышать два процента, в противном случае она является антидемографической. Об этом заявил первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло на совместном заседании комиссии и комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Его слова приводит ТАСС.

«Наши эксперты с экономистами рассчитывали ставку: если больше двух процентов, то ипотека становится антидемографической. 30-40 тысяч в месяц по ипотеке вполне нормально для семьи, и только тогда возможно еще рождение детей», — считает член ОП.

Пожигайло уточнил, что ежемесячный платеж по ипотеке в шесть процентов за квартиру площадью 55 квадратных метров на окраине столицы составляет 125 тысяч рублей. При общем доходе родителей в 200 тысяч рублей после ипотечного платежа у семьи останется 75 тысяч рублей. В связи с этим член ОП задался вопросом, «родят ли они еще детей».

Ранее управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов подсчитал, что позволить себе взять рыночную ипотеку на однушку в Москве могут россияне с зарплатой от 575 тысяч в месяц.

    Последние новости

    Страна БРИКС отправила к Ормузскому проливу свой флот

    Кровожадные слепни стали просыпаться раньше обычного в России

    Российский депутат назвала муфтиками молящихся напоказ мусульман

    Цены на нефть резко выросли на фоне эскалации на Ближнем Востоке

    В МИД Украины заявили о паузе в переговорах с Россией

    Выяснился мотив изрезавшей сына в Ногинске матери

    МИД раскрыл кураторов киевских ударов

    Зеленский высказался о преодолении Европой вето Венгрии по кредиту Украине

    Хирург назвал возможную причину перемен во внешности Ди Каприо

    К Санду обратились словами Путина накануне СВО

    Все новости
