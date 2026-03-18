Ставку по семейной ипотеке выше двух процентов назвали антидемографической

Член ОП Пожигайло назвал ставку по семейной ипотеке выше 2 % антидемографической

Ставка по ипотеке для семей с детьми не должна превышать два процента, в противном случае она является антидемографической. Об этом заявил первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло на совместном заседании комиссии и комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Его слова приводит ТАСС.

«Наши эксперты с экономистами рассчитывали ставку: если больше двух процентов, то ипотека становится антидемографической. 30-40 тысяч в месяц по ипотеке вполне нормально для семьи, и только тогда возможно еще рождение детей», — считает член ОП.

Пожигайло уточнил, что ежемесячный платеж по ипотеке в шесть процентов за квартиру площадью 55 квадратных метров на окраине столицы составляет 125 тысяч рублей. При общем доходе родителей в 200 тысяч рублей после ипотечного платежа у семьи останется 75 тысяч рублей. В связи с этим член ОП задался вопросом, «родят ли они еще детей».

Ранее управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов подсчитал, что позволить себе взять рыночную ипотеку на однушку в Москве могут россияне с зарплатой от 575 тысяч в месяц.