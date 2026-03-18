Ставшая киллером российская студентка сделала заявление

Арестованная за попытку убить пенсионерку в Москве студентка не признала вину

Арестованная в Москве за попытку расправиться с пенсионеркой 20-летняя студентка не признала вину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичную прокуратуру.

По данным правоохранителей, девушка не только не признала вину, но и отказалась от дачи показаний.

Ранее сообщалось, что фигурантка обвиняется по статье 30, 105 («Покушение на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору») УК РФ.

Суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу. На судебном заседании она просила избрать ей домашний арест.