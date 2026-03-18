Россиянам назвали самые модные цвета сезона

Стилист Рогов назвал кобальтовый синий и фиолетовый самыми модными цветами

Стилист и телеведущий Александр Рогов назвал россиянам самые модные цвета сезона. Информацию он разместил в своем Telegram-канале, за которым следят 185 тысяч человек.

Эксперт заметил, что гости минувших Недель моды больше всего отдавали предпочтение в образах кобальтовому синему и фиолетовому оттенкам. Свое заключение он проиллюстрировал снимками, сделанными на упомянутых мероприятиях.

Инфлюэнсеры были запечатлены в синих футболках, кардиганах и шляпах. Другие выбирали пиджаки, куртки и брюки в фиолетовых тонах.

В марте россиянам перечислили способы модно одеться в переменчивую погоду. Модный инфлюэнсер Анита Глосс рассказала, что многослойность вновь стала актуальна. По этой причине специалист посоветовала надевать футболку, фланелевую рубашку или худи и легкую ветровку поверх них.