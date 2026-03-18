12:47, 18 марта 2026Мир

Страна НАТО причислила Россию и еще две страны к главным угрозам

Reuters: Шведская служба безопасности причислила Россию, Китай и Иран к угрозам
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Шведская служба безопасности (SAPO) в своем ежегодном отчете заявила, что Россия, Китай и Иран представляют наибольшую угрозу для страны. Об этом сообщает Reuters.

«Военные операции США и Израиля против Ирана, а также ответные меры Ирана увеличили угрозу американским, израильским и еврейским объектам в Швеции», — рассказала глава службы безопасности Шарлотта фон Эссен.

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на европейских чиновников писала, что избирателей в странах ЕС постоянно запугивают российской угрозой, чтобы те поддерживали курс на милитаризацию.

Журналисты обратили внимание на то, что и недели не проходит, чтобы какое-нибудь европейское правительство, глава ведомства в сфере обороны или безопасности не выступили с «мрачной речью о российской угрозе».

