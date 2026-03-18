Депутат Топсакал: Без России и Китая тюркский мир не имеет смысла

Без России и Китая полноценная реализация так называемого «тюркского проекта» невозможна. Важность сотрудничества с РФ подчеркнул депутат турецкого парламента Ильяс Топсакал в интервью Readovka.

«Раньше была конкуренция между Россией и Турцией, историческая конкуренция, но сейчас ее уже нет. Для достижения национальных интересов Турции мы должны сотрудничать с Россией на всей этой географии», — призвал Торсакал.

Ранее сообщалось, что Россия и Турция в закрытом режиме обсуждают планы Украины по подрыву газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток».