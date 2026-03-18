06:28, 18 марта 2026Наука и техника

Ученые выявили новый опасный подтип рака

Японские ученые выявили новый опасный подтип рака крови
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Исследователи из Национального онкологического центра Японии выявили новый подтип T-клеточного острого лимфобластного лейкоза, который особенно опасен для подростков и молодых взрослых. Об этом в интервью РИА Новости рассказал руководитель исследования, глава отдела изучения прогрессирования рака Кэнъити Ёсида.

Новый подтип злокачественного заболевания крови развивается из незрелых иммунных клеток и характеризуется агрессивным течением. В ходе анализа более тысячи случаев T-клеточного острого лимфобластного лейкоза ученые выявили новый вариант у 14 пациентов в возрасте от 7 до 35 лет. Средний возраст заболевших составил около 17 лет, что свидетельствует о преимущественном поражении подростков и молодых людей.

«Прогноз у пациентов с этим подтипом был неблагоприятным — наблюдалось много случаев рецидивов и летальных исходов», — пояснил Ёсида, добавив, что заболевание отнесли к группе крайне высокого риска из-за плохих результатов лечения.

Особую опасность представляет то, что новый подтип сложно выявить при стандартных обследованиях. Он связан с редкой хромосомной перестройкой, при которой участок ДНК, регулирующий работу генов, перемещается и начинает активировать другие гены, провоцируя неконтролируемый рост опухолевых клеток.

Ранее главный онколог Министерства здравоохранения России, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России академик РАН Андрей Каприн назвал средний возраст заболевания раком в стране.

    Последние новости

    «Запятнали свои грязные руки кровью невинных». Серый кардинал Ирана погиб в результате удара Израиля. Тегеран пообещал отомстить

    В Польше разразился скандал после оскорблений украинского журналиста

    Обломки БПЛА ВСУ упали на медцентр в российском городе

    Пушилин обвинил Зеленского в одном действии против Трампа

    Банки ужесточили выдачу автокредитов

    Российские водители оценили состояние дорог весной

    Ученые выявили новый опасный подтип рака

    В России раскрыли мотивацию Ирана в сопротивлении США

    Долина нашла способ обезопасить себя от мошенников

    Извращенец попытался раздеть школьницу на улице

    Все новости
