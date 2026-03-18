Уехавшую из России журналистку-иноагента оштрафовали за пропаганду ЛГБТ

Суд оштрафовал журналистку Гордееву на 120 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ

Басманный районный суд Москвы оштрафовал журналистку Катерину Гордееву (внесена Минюстом РФ в реестр иногагентов), уехавшую из России, на десятки тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом говорится в сообщении Telegram-канала судов общей юрисдикции столицы.

Журналистку признали виновной в нарушении части 3 стать 6.21 Кодекса об административных правонарушений (КоАП). Ее, в частности, обвинили в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения в интернете.

Ей назначили штраф в 120 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что суд оштрафовал главного редактора российского спортивного интернет-издания Sports.ru Владислава Воронина за пропаганду ЛГБТ. Уточнялось, что нарушения нашли в статье об английском футбольном клубе «Стоунволл».