13:43, 18 марта 2026Забота о себе

Употребляющим алкоголь для улучшения сна дали совет

Сомнолог Калинкин: Алкоголь не работает как снотворное и не улучшает сон
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Karlyukav / Freepik

Многие считают, что бокал вина или рюмка крепкого напитка помогают быстрее уснуть и крепко спать, но на деле это не так. С таким утверждением не согласен глава Центра медицины сна университетской клиники МГУ имени М. В. Ломоносова сомнолог Александр Калинкин. Он объяснил «Ридусу», как алкоголь влияет на качество сна.

По его словам, алкоголь не работает как снотворное. Он может ускорить засыпание, но после окончания метаболизации он же может быстро вывести человека из сна, указал специалист. «В итоге качество сна только ухудшится», — сделал вывод сомнолог.

Алкоголь многие воспринимают как некое снотворное средство, но это очень обманчивое представление

Александр Калинкинсомнолог

Помимо этого, спиртное может усугубить состояние людей с апноэ сна. Также, продолжил эксперт, меняется быстрая фаза сна — человек пребывает в нездоровом «алкогольном сне». Все это, по мнению Калинкина, означает, что алкоголь даже в малых дозах лишь вредит ночному отдыху человека и никак не может быть рекомендацией к улучшению сна.

Прежде всего эксперт посоветовал наладить режим. Калинкин отметил, что только системный подход поможет решить проблемы с поздним засыпанием. Также стоит ограничить потребление кофеиносодержащих напитков и добавить в жизнь больше физической активности.

Ранее была раскрыта ухудшающая сон безобидная привычка. По мнению сомнолога Саема Тахира и терапевта Энни Миллер, засыпание на диване вместо кровати может ухудшать общее качество сна.

