16 марта 2026

Раскрыта ухудшающая сон безобидная привычка

Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepic.diller / Freepik

Сомнолог Саема Тахир и терапевт Энни Миллер считают, что привычка засыпать на диване вместо кровати может ухудшать качество сна. Об этом они рассказали изданию HuffPost.

Тахир отметила, что эта безобидная на первый взгляд привычка часто сопровождается неудобной позой, напряжением спины и шеи, что ведет к поверхностному сну и частым пробуждениям. «Даже если диван кажется уютным, регулярное засыпание на нем может постепенно нарушать цикл сна и мешать организму полностью восстанавливаться», — предупредила врач.

По мнению Миллер, лишний свет и шум в гостиной еще сильнее ухудшают качество сна. Однако специалисты подчеркнули: даже если сон на диване нарушил режим, его можно восстановить. Для этого Тахир посоветовала всем, кто заснул на диване, после пробуждения обязательно перемещаться в кровать. По ее словам, таким образом мозг постепенно вновь привыкнет спать в спальне.

Ранее терапевт Ольга Чистик объяснила причину сильной сонливости после обеда. По ее словам, такой эффект дает большое количество сладкой и жирной пищи.

