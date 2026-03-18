Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:47, 18 марта 2026

В Британии призвали помнить об Украине на фоне Ирана

Марина Совина (ночной редактор)
Кир Стармер. Фото: Reuters

Премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что не хочет, чтобы о конфликте на Украине забыли на фоне эскалации вокруг ситуации с Ираном. Об этом сообщает РИА Новости.

Известно, что накануне Стармер провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и генсеком НАТО Марком Рютте. Во время встречи Британия и Украина подписали декларации о планах укрепить военное сотрудничество.

Стармер принял Зеленского на Даунинг-стрит во вторник, 17 марта.

«Премьер-министр начал с того, что заявил о неизменной поддержке Соединенным Королевством Украины, добавив, что, уделяя особое внимание Ближнему Востоку, он не хочет, чтобы мир забыл о происходящем на Украине», — подчеркивается в заявлении Даунинг-стрит.

Ранее Стармер попросил Украину помочь странам Персидского залива в отражении атак Ирана. По его словам, Лондон намерен привлечь украинских экспертов, чтобы сбивать иранские беспилотники.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Польша выдаст Украине сотрудника Эрмитажа из-за раскопок в Крыму. В России назвали тварями тех, кто принял это решение

    Молдавия ввела санкции против журналистов и артистов из России

    В США рассказали об усилиях по урегулированию конфликта на Украине

    В штабе Центрального командования США объявили тревогу

    В Британии призвали помнить об Украине на фоне Ирана

    ВСУ попытались нанести воздушный удар по территории России

    В России опубликовали законопроект о регулировании искусственного интеллекта

    МАГАТЭ отреагировало на атаку по АЭС «Бушер» в Иране

    В сети обсудили откровенный наряд «самой красивой спортсменки мира» для игры в гольф

    Последствия введения закона о банкротстве ипотечников оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok