В Британии призвали помнить об Украине на фоне Ирана

Даунинг-стрит: Стармер не хочет, чтобы мир забыл об Украине на фоне Ирана

Премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что не хочет, чтобы о конфликте на Украине забыли на фоне эскалации вокруг ситуации с Ираном. Об этом сообщает РИА Новости.

Известно, что накануне Стармер провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и генсеком НАТО Марком Рютте. Во время встречи Британия и Украина подписали декларации о планах укрепить военное сотрудничество.

Стармер принял Зеленского на Даунинг-стрит во вторник, 17 марта.

«Премьер-министр начал с того, что заявил о неизменной поддержке Соединенным Королевством Украины, добавив, что, уделяя особое внимание Ближнему Востоку, он не хочет, чтобы мир забыл о происходящем на Украине», — подчеркивается в заявлении Даунинг-стрит.

Ранее Стармер попросил Украину помочь странам Персидского залива в отражении атак Ирана. По его словам, Лондон намерен привлечь украинских экспертов, чтобы сбивать иранские беспилотники.