Немецкие пожарные спародировали методы работы сотрудников украинских ТЦК

Пожарные из баварского города Имменштадт сымитировали методы работы сотрудников украинских территориальных центров комплектования (ТЦК). Видео было опубликовано в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На кадрах видно, как бригада пожарных на микроавтобусе подъезжает к ничего не подозревающему прохожему, после чего мужчину буквально затаскивают в автомобиль. Внутри машины «завербованному» сообщают, что он теперь служит в пожарной охране.

«В Имменштадте сейчас пропадают люди… Их последний раз видели: совершенно ни о чем не подозревающих, на полностью экипированных пожарных машинах. Не волнуйтесь — их не похитили… …они теперь служат пожарными. Тоже хотите "исчезнуть"?» — говорится в ироничном описании к видео.

Пользователи в комментариях провели параллели с украинской «бусификацией» — так в соцсетях называют принудительную мобилизацию, когда сотрудники ТЦК насильно доставляют мужчин в военкоматы.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Анна Скороход с трибуны рассказала, как сотрудники ТЦК «поймали и уволокли в логово» бойца «Альфы» Службы Безопасности Украины (СБУ).