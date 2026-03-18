Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:02, 18 марта 2026Интернет и СМИ

В Германии жестко высмеяли методы работы украинских ТЦК

Юлия Мискевич
Фото: Hauke-Christian Dittrich / dpa / Global Look Press

Пожарные из баварского города Имменштадт сымитировали методы работы сотрудников украинских территориальных центров комплектования (ТЦК). Видео было опубликовано в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На кадрах видно, как бригада пожарных на микроавтобусе подъезжает к ничего не подозревающему прохожему, после чего мужчину буквально затаскивают в автомобиль. Внутри машины «завербованному» сообщают, что он теперь служит в пожарной охране.

«В Имменштадте сейчас пропадают люди… Их последний раз видели: совершенно ни о чем не подозревающих, на полностью экипированных пожарных машинах. Не волнуйтесь — их не похитили… …они теперь служат пожарными. Тоже хотите "исчезнуть"?» — говорится в ироничном описании к видео.

Пользователи в комментариях провели параллели с украинской «бусификацией» — так в соцсетях называют принудительную мобилизацию, когда сотрудники ТЦК насильно доставляют мужчин в военкоматы.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Анна Скороход с трибуны рассказала, как сотрудники ТЦК «поймали и уволокли в логово» бойца «Альфы» Службы Безопасности Украины (СБУ).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok