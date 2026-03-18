15:04, 18 марта 2026Экономика

В Госдуме анонсировали долгий разговор в день отчета Центробанка

Володин: Отчету Центробанка в Госдуме посвятят 26 марта отдельное заседание
Дмитрий Воронин

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Отчет Центробанка (ЦБ) РФ в Госдуме о работе за 2025 год состоится в четверг, 26 марта, рассказал председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин. Его цитирует ТАСС.

По словам Володина, отчету в этот день депутаты посвятят отдельное заседание. «Это разговор в любом случае будет долгий, профессиональный и ответственный», — анонсировал политик, призвав думские фракции и профильные комитеты заранее продумать вопросы и предложения.

Сам отчет является традиционным и ежегодным. Накануне доклада председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной в октябре 2025 года Володин отмечал, что с главой ЦБ будут говорить в том числе о снижении ключевой ставки.

После этого Набиуллина напомнила парламентариям о «тотальной колонизации» российской экономики в 90-х годах прошлого века, подчеркнув, что работа ЦБ в период перегрева спроса в условиях дисбаланса спроса и предложения «направлена на то, чтобы снова там не оказаться».

До 26 марта Центробанк может еще раз снизить ключевую ставку. Решение его совета директоров будет известно в пятницу, 20 марта.

    Последние новости

    «Кровавое безумие». Иран провел одну из самых мощных атак на Израиль. Раскрыты ее подробности и последствия

    Собчак раскрыла секрет молодости на фоне слухов о пластике лица

    Дрейфовавший два месяца в Охотском море россиянин вспомнил самое страшное о выживании

    ЦСКА вернется из Краснодара в Москву через Ставрополь

    Водитель получила штраф за телефон в руке пешехода

    Украина договорилась о сотрудничестве в космосе с европейской страной

    Раскрыты защищающие от набора веса при менопаузе продукты

    Зумеры оказались не готовы к жертвам ради карьеры

    Борющийся с раком Кушанашвили дал совет россиянам

    В России школьник остался сиротой после смерти матери в очереди на приеме в поликлинике

    Все новости
