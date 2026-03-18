В Госдуме анонсировали долгий разговор в день отчета Центробанка

Володин: Отчету Центробанка в Госдуме посвятят 26 марта отдельное заседание

Отчет Центробанка (ЦБ) РФ в Госдуме о работе за 2025 год состоится в четверг, 26 марта, рассказал председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин. Его цитирует ТАСС.

По словам Володина, отчету в этот день депутаты посвятят отдельное заседание. «Это разговор в любом случае будет долгий, профессиональный и ответственный», — анонсировал политик, призвав думские фракции и профильные комитеты заранее продумать вопросы и предложения.

Сам отчет является традиционным и ежегодным. Накануне доклада председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной в октябре 2025 года Володин отмечал, что с главой ЦБ будут говорить в том числе о снижении ключевой ставки.

После этого Набиуллина напомнила парламентариям о «тотальной колонизации» российской экономики в 90-х годах прошлого века, подчеркнув, что работа ЦБ в период перегрева спроса в условиях дисбаланса спроса и предложения «направлена на то, чтобы снова там не оказаться».

До 26 марта Центробанк может еще раз снизить ключевую ставку. Решение его совета директоров будет известно в пятницу, 20 марта.