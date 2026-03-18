В Госдуме в первом чтении одобрили проект о выдворении детей мигрантов после 18-летия

В Госдуме в первом чтении одобрили проект о выдворении детей мигрантов после достижения ими 18-летия. Об этом сообщает РИА Новости.

Как следует из документа, детей трудовых мигрантов по достижении 18 лет намерены обязать выехать из России в течение 30 дней. Исключение составят случаи, когда имеются иные законные основания для пребывания в стране — например, они успеют подать заявление о выдаче патента и оплатить предусмотренный законом авансовый платеж.

В данном случае речь идет об обязанности мигрантов вносить фиксированный авансовый платеж по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) в расчете на себя и каждого члена семьи на его иждивении. Этот законопроект депутаты Госдумы также одобрили в первом чтении на пленарном заседании 18 марта.

Ранее Совет Федерации одобрил закон о запрете депортации иностранцев, которые проходили службу в Вооруженных силах России. В случае правонарушений, совершенных этой категорией лиц, им будут назначать штрафы или обязательные работы на срок от 100 до 200 часов.