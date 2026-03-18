13:10, 18 марта 2026Мир

В Кремле ответили на слухи о поддержке Ирана

Песков: Представители США признают, что не имеют информации о поддержке РФ Ирана
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Alaa Al-Marjani / Reuters

Представители США признают, что не имеют информации о поддержке Россией Ирана. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Так он прокомментировал публикацию журнала The Wall Street Journal, в которой утверждалось, что Россия якобы передает Ирану разведданные, включая спутниковые снимки американских объектов на Ближнем Востоке.

«По этому вопросу были комментарии представителей, официальных представителей Соединенных Штатов, которые сами говорили, что никакой информации они на этот счет не имеют», — ответил официальный представитель Кремля.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал глупым вопрос журналистов о том, что Россия якобы передает Ирану разведданные.

В слухи о помощи России Ирану также не поверил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер. «Несколько вещей заключаются в том, что, вы знаете, на самом деле нет никаких признаков, с которыми мы могли бы публично сказать, что русские участвуют в войне вместе с иранцами», — ответил Уитакер.

